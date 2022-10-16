З українських портів вийшли ще 4 судна з зерном

З портів Одеської області «зерновим коридором» вийшли ще чотири судна з українським зерном для країн Африки, Азії та Європи. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури в Facebook.

Так, у неділю, 16 жовтня, з портів «Одеса» та «Південний» вийшли ще чотири судна з ще 140 тисячами тонн агропродукції.

«Серед них балкер EAUBONNE який доставить 53,3 тис. тонн пшениці до Кенії. Це вже другий балкер до цієї країни. Перший балкер SUPER HENRY з 51,4 тис тонн пшениці сьогодні став під розвантаження в порту Момбаси (Кенія)», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за весь час роботи ініціативи в напрямку Африки було відправлено 1,1 мільйона тонн продовольства. Зокрема з портів Великої Одеси вийшли вже п’ять суден, зафрахтованих Всесвітньою продовольчою програмою ООН. На їх борту понад 120 тисяч тонн зерна для жителів Ефіопії, Ємену та Сомалі.

Угода про розблокування українських портів

22 липня Україна уклала із Туреччиною й ООН угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Жодних документів із росію Україна не підписувала, обидві сторони заключали окремі договори з рф.

26 липня Володимир Зеленський заявив, що Україна готова почати експорт свого зерна, але контроль за безпекою – за ООН і Туреччиною.

1 серпня, вперше з 24 лютого, з Одеського порту вийшло судно, завантажене українським продовольством. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані.