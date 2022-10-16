ОСТАННІ НОВИНИ

З українських портів вийшли ще 4 судна з зерном

Анастасія Диняк

|

З портів Одеської області «зерновим коридором» вийшли ще чотири судна з українським зерном для країн Африки, Азії та Європи. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури в Facebook.

Так, у неділю, 16 жовтня, з портів «Одеса» та «Південний» вийшли ще чотири судна з ще 140 тисячами тонн агропродукції.

«Серед них балкер EAUBONNE який доставить 53,3 тис. тонн пшениці до Кенії. Це вже другий балкер до цієї країни. Перший балкер SUPER HENRY з 51,4 тис тонн пшениці сьогодні став під розвантаження в порту Момбаси (Кенія)», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за весь час роботи ініціативи в напрямку Африки було відправлено 1,1 мільйона тонн продовольства. Зокрема з портів Великої Одеси вийшли вже п’ять суден, зафрахтованих Всесвітньою продовольчою програмою ООН. На їх борту понад 120 тисяч тонн зерна для жителів Ефіопії, Ємену та Сомалі.

Угода про розблокування українських портів

22 липня Україна уклала із Туреччиною й ООН угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Жодних документів із росію Україна не підписувала, обидві сторони заключали окремі договори з рф.

26 липня Володимир Зеленський заявив, що Україна готова почати експорт свого зерна, але контроль за безпекою – за ООН і Туреччиною.

1 серпня, вперше з 24 лютого, з Одеського порту вийшло судно, завантажене українським продовольством. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам
Анастасія ПИЖ
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам

У той час, коли ЗСУ активно тиснуть ворога на всіх фронтах, медичні заклади країни відчувають зростаючу потребу у донорс...

Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

всі статті
Львівський портал