Розвідка України обіцяє 100 тисяч доларів за полоненого Гіркіна-Стрєлкова

Головне управління розвідки України обіцяє сто тисяч доларів за передачу терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в полон. Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

Так, за даними розвідки, один з найвідоміших російських терористів Ігор Гіркін (Стрєлков) знову бере участь у війні на території України. За передачу злочинця в український полон розвідка обіцяє виплатити сто тисяч доларів.

Зазначимо, Ігор Гіркін (Стрєлков) – російський терорист, колишній так званий «міністр оборони ДНР». Наразі СБУ та Генеральна прокуратура порушила проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету.

Також він оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.

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