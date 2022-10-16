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Росіяни вчергове атакували Нікополь

Анастасія Диняк

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За ніч російські окупанти випустили понад 40 снарядів по Нікополю на Дніпропетровщині. Є постраждалий. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Так, у неділю, 16 жовтня, по Нікополю прилетіли понад 40 російських снарядів. У місті виникли пожежі, які вже ліквідували. Окупанти пошкодили майже 30 багатоповерхових та приватних будинків, промислове підприємство, автівки, кілька газопроводів та ліній електропередач. Унаслідок цього понад 1 500 родин залишилися без світла.

Окрім того, під обстрілом також опинилася Марганецька громада. Там минулося без постраждалих. Росіяни атакували населені пункти з «Градів» та важкої артилерії.

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