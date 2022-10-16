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Рівень бідності в Україні зріс в десять разів, – Світовий банк

Анастасія Диняк

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Регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі оцінив зростання рівня бідності в Україні в десять разів. Ускладнюють економічну ситуацію зокрема й удари росіян по критичній інфраструктурі. Про це пише Економічна правда.

Так, за даними Банерджі, 25% українців житимуть у бідності до кінця 2022 року. До війни цей показник становив трохи більше 2%. До кінця 2023 року ця цифра може зрости до 55%.

Посадовець додає, що особливо важкою для українців може стати зима. Так як зруйновані будинки та відсутня критична інфраструктура можуть спричинити ще одну хвилю внутрішньої міграції на зимовий період.

Президент України Володимир Зеленський раніше зазначив, що Україна потрібно близько 55 мільярдів доларів США. Зокрема 38 мільярдів доларів, щоб покрити дефіцит бюджету 2023 року, а також 17 мільярдів доларів, щоб розпочати відновлення критичної інфраструктури, у тому числі й школи, оселі та енергетичні об’єкти.

Банерджі також зазначив, що Україна вже скоротила бюджетні плани до мінімуму: кошти йдуть тільки на виплати зарплат та пенсій, військових витрат та обслуговування внутрішнього боргу.

Якщо Україні не вдасться отримати достатню підтримку, їй доведеться або друкувати більше грошей, що явно вплине на рівень інфляції, або ще більше скорочувати соціальні витрати.

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