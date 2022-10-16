На Запоріжжі росіяни знищили дві школи

Російські військові зруйнували дві школи в Пологівському районі Запорізької області. Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух.
Так, у неділю, 16 жовтня, росіяни двома ракетами поцілили в школу села Воздвижівка.
«Навчальний заклад зруйновано майже весь. Ще одна ракета влучила в місцевий парк. Руйнувань зазнали також приватні будинки навколо», – йдеться у повідомленні.
Окрім того, окупанти зруйнували школу в селі Добропілля.
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Анастасія Диняк