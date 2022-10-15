ЗСУ за пів години збили вертоліт рф та шість дронів-камікадзе

Повітряні сили ЗСУ опівночі з 00:00 по 00:30 год. 15 жовтня знищили 6 дронів «Shahed-136» та ударний вертоліт. Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

Опівночі з 14 на 15 жовтня протиповітряна оборона Повітряних Сил знищила сім повітряних цілей. Дві – на півдні країни, їх знищили зенітні ракетні підрозділи повітряного командування «Південь» Повітряних Сил: дрон-камікадзе «Shahed-136» та ударний вертоліт (тип уточнюється).

На східному напрямку силами та засобами повітряного командування «Схід»Повітряних Сил знищено ще п’ять іранських дронів-камікадзе «Shahed-136».

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 64 700 військових, 2 524 танки, 268 літаків та 242 гелікоптери.

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