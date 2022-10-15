ОСТАННІ НОВИНИ

Окупанти розстріляли головного диригента Херсонського театру

Ольга Денисяка

|

російські військові вбили головного диригента Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Юрія Керпатенка за те, що він відмовився з ними співпрацювати. Про це повідомили в пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, росіяни розстріляли у власній оселі в місті Херсоні диригента оркестру обласної філармонії через те, що він відмовився з ними співпрацювати. До цього окупанти погрозами намагалися схилити чоловіка до співпраці. Загиблий перестав виходити на зв’язок із близькими у вересні поточного року.

Правоохоронці відкрили кримінал за фактом порушень законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

В Міністерстві культури повідомили, що російські військові застрелили Юрія Керпатенка у власному будинку.

Як пише місцеве видання Херсон.онлайн, до 1 жовтня, міжнародного дня музики, окупанти разом з колаборантами у філармонії планували у Херсоні святковий концерт за участю знаменитого камерного оркестру «Гілея». Цей концерт мав за задумом окупантів продемонструвати так зване «налагодження мирного життя» в Херсоні. Проте диригент оркестру Юрій Керпатенко категорично відмовився співпрацювати з окупантами.

«Юрій Керпатенко відкрито проявляв свою громадянську позицію і відмовився виїжджати з окупованого Херсона», – заявляють в міністерстві.

В Мінкульті додали, що Юрій Керпатенко з 2000-го року працював у Херсонській обласній філармонії. У 2004-му він став головним диригентом Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Виступав головним диригентом камерного оркестру «Гілея».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам
Анастасія ПИЖ
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам

У той час, коли ЗСУ активно тиснуть ворога на всіх фронтах, медичні заклади країни відчувають зростаючу потребу у донорс...

Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

всі статті
Львівський портал