Окупанти розстріляли головного диригента Херсонського театру

російські військові вбили головного диригента Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Юрія Керпатенка за те, що він відмовився з ними співпрацювати. Про це повідомили в пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, росіяни розстріляли у власній оселі в місті Херсоні диригента оркестру обласної філармонії через те, що він відмовився з ними співпрацювати. До цього окупанти погрозами намагалися схилити чоловіка до співпраці. Загиблий перестав виходити на зв’язок із близькими у вересні поточного року.

Правоохоронці відкрили кримінал за фактом порушень законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

В Міністерстві культури повідомили, що російські військові застрелили Юрія Керпатенка у власному будинку.

Як пише місцеве видання Херсон.онлайн, до 1 жовтня, міжнародного дня музики, окупанти разом з колаборантами у філармонії планували у Херсоні святковий концерт за участю знаменитого камерного оркестру «Гілея». Цей концерт мав за задумом окупантів продемонструвати так зване «налагодження мирного життя» в Херсоні. Проте диригент оркестру Юрій Керпатенко категорично відмовився співпрацювати з окупантами.

«Юрій Керпатенко відкрито проявляв свою громадянську позицію і відмовився виїжджати з окупованого Херсона», – заявляють в міністерстві.

В Мінкульті додали, що Юрій Керпатенко з 2000-го року працював у Херсонській обласній філармонії. У 2004-му він став головним диригентом Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Виступав головним диригентом камерного оркестру «Гілея».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.