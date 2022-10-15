Окупанти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що росіяни атакували місто дронами-камікадзе і завдали ушкоджень об’єктам інфраструктури. Про Куртєв повідомив у Телерам.

За його словами, на місці сталась пожежа, інформація щодо постраждалих уточнюється.

«Ворог підступно атакує Запоріжжя дронами-камікадзе. Внаслідок ворожої атаки постраждали об’єкти інфраструктури. На місці сталася пожежа.

Нагадаємо, в кінці вересня ЗСУ заявили, що російські окупанти, не маючи успіхів на фронті, почали активно застосовувати іранські ударні дрони по цивільних інфраструктурних об’єктах, в тому числі в тилових районах, які на суттєвій відстані від лінії зіткнення.

Найчастіше війська рф застосовують проти України іранські дрони-камікадзе Shahed-136, марковані як «Герань-2».

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