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На фронті загинув захисник з Львівщини Іван Шимков

Ольга Денисяка

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Обороняючи Україну від російських окупантів, на фронті загинув 34-річний захисник з Львівщини Іван Шимков. Про це йдеться у Facebook Стрийської міської ради.

 

Іван Шимков добровільно вступив у лави Стрийської тероборони. Він був стрільцем  стрілецького відділення військової частини. Загинув при виконанні службового обов’язку на Луганщині.

Народився захисник в селі Гірне, останні роки з сім‘єю проживав у Стрию. Без батька залишилось двоє донечок.

Про час прибуття та чин похорону повідомлять згодом.

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