Росіяни продовжують вбивати дітей в Україні

Станом на ранок п’ятниці, 14 жовтня, російські військові вбили 423 дитини в Україні, ще щонайменше 810 – зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 407, Харківській – 256, Київській – 116, Миколаївській – 77, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Запорізькій – 68, Дніпропетровській – 31.

13 жовтня від травм, які отримав під час обстрілу військами РФ Миколаєва, загинув 11-річний хлопчик.

Також 13 жовтня внаслідок обстрілу ворогом села Сенькове Куп’янського району Харківської області отримав поранення 16-річний хлопець.

Стало відомо, що 6 жовтня внаслідок обстрілу окупантами села Хатнє Куп’янського району Харківської області отримав поранення 15-річний хлопець.

За даними правоохоронців, щонайменше 2 614 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 313 з них зруйновані повністю.