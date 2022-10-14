Росіяни атакували Дніпропетровщину: є постраждалий

Російські окупанти вночі обстрілювали Дніпропетровщину з різних видів зброї. Унаслідок обстрілів поранення отримав чоловік. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Так, у п’ятницю, 14 жовтня, вночі українські захисники з повітряного командування «Схід» знищили чотири дрони-камікадзе над Дніпровським та Нікопольським районами.

Нікопольський район російські військові обстрілювали з «Градів», важкої артилерії та атакували дронами. За попередніми даними, люди не постраждали.

У Синельниківському районі ворог обстріляв Межівську громаду. Поранений 51-річний чоловік, наразі його госпіталізували. Окупанти пошкодили промислове підприємство та приватні будинки.

У Мирівській, Червоногригорівській та Першотравненській громадах постраждали приватні будинки, водогін та лінія електропередач.