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Посеред траси Київ–Чоп помер велосипедист

Андрій Котенський

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На трасі Київ–Чоп біля села П’ятничани, що на Львівщині раптово помер велосипедист. Трагічний випадок спричинив ускладнення в русі транспорту, повідомляє Zaxid.net.

Як повідомили в патрульній поліції Львівщини, трагічний інцидент на дорозі стався близько 16:00 біля села П’ятничани, за 15 км від Стрия. За попередніми даними патрульних, факту ДТП не було – велосипедист, чоловік літнього віку, раптово помер.

Через смерть велосипедиста перекрито частину траси. Патрульні регулюють рух. Транспорт їде у реверсному порядку.

На місці працюють слідчі та з’ясовують усі обставини.

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