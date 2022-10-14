Остап Дроздов: «Світова анаконда поволі заковтує вайлуватого ведмедя»

Журналіст та телеведучий Остап Дроздов про план delete та резолюцію ПАРЄ, яка визнала Росію терористичним режимом:

Віднині всі журналісти й випускові редактори мають титрувати в.в.путіна «лідер терористичного режиму». Всіх рос.політиків – «представник терористичного режиму». Віднині назва держави росія – терористичний режим.

Тепер, коли резолюція ПАРЄ офіційно запустила в європейський дискурс термінологію «терористичний режим» – пора змінити й семантичне номінування путіна. Він тепер не лише військово-політичний злочинець, а насамперед лідер терористичного режиму. Тобто – терорист. А терористи є військовою мішенню.

Рішення ПАРЄ історичне тим, що на рівні риторик переводить військове протистояння в антитерористичне. Подальше толерування росії мало би прирівнюватися до сприяння тероризму. А економічні зв’язки – до його фінансування. Сьогоднішня резолюція ПАРЄ встановила максимально радикальні щодо росії дефініції.

Звісно, цю високу планку буде важко втримати. Але щоб не довго мучитися – вигідніше зосередитися на ватажкові. Тим паче він настільки персоналізував війну, що вона вже стала не стільки державною справою, а його особистою.

У цьому аспекті я підспудно би й хотів, аби зернова угода гавкнула. Її дія спливає через місяць, росія погрожує вийти з домовленостей. І кончина зернової угоди з вини терористичного режиму стала би ще одним стимулом для світової спільноти збадьоритися.

Росія в цугцвангу: будь-які шантажі лише ускладнюють її же становище. Світова анаконда поволі заковтує вайлуватого ведмедя, який кігті й ярість ще має, але все одно вже в пащі. Зараз чим гострішими будуть дії рф – тим швидший її крах.

Деанонсація зернової угоди ще більше укріпить за путіним звання міжнародного терориста, й навіть зголоднілим дітям Тропічної Африки стане ясно, що глобальна продовольча криза – діло рук одного больного. Після 3-місячної деблокації Чорного моря росія якщо знову все закупорить – у Заходу з’явиться ще один жирний аргумент активізувати план delete. Узагалі-то іншого плану я не бачу вже».

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