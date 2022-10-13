Україна звільнила з полону ще 20 військових

Україна провела ще один обмін військовополоненими. Додому повернули 20 бійців. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Так, у четвер, 13 жовтня, з полону звільнили ще 20 українців. Зокрема йдеться про 14 воїнів ЗСУ, 4 бійців територіальної оборони, одного нацгвардійця та одного військовослужбовця ВМС.

«Є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей», – йдеться у повідомленні.

Наразі бійці проходять медичний огляд.