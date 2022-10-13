На війні загинув багатодітний батько з Львівщини Ярослав Сабадаш

Обороняючи Україну від російських окупантів, на фронті загинув 42-річний захисник з Львівщини Ярослав Сабадаш. Про це йдеться у Facebook Івано-Франківської селищної ради.

Захисник загинув 10 жовтня, захищаючи Україну від російських загарбників. У нього залишилась дружина та четверо дітей.

«Страшна війна назавжди забрала люблячого чоловіка, доброго, веселого та турботливого сина, брата та батька. Народився та виріс Ярослав в селі Горбачів, Пустомитівського р-н, та вже понад тринадцять років проживав у нашій громаді, батько 4 дітей. Наш земляк мужньо віддав життя за незалежність країни та мир! Ярослав завжди усім допомагав та мав добре серце. В пам’яті друзів та односельчан він назавжди залишиться добрим, веселим та працьовитим. Він пішов боронити Україну та як ніхто розумів, що потрібно зупинити ворога, навіть ціною власного життя», – так загадують у громаді про Героя.

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