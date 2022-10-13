На Херсонщині ЗСУ знищили російський командно-спостережний пункт

Українські військові знищили командно-спостережний пункт росіян на тимчасово окупованій Херсонщині. Про це повідомили в пресслужбі ОК «Південь».

Так, українські військові ліквідували дві ворожі буксированої гаубиці 152 калібру «Мста-Б» Бериславському районі Херсонщини. Окрім того, ЗСУ знищили командно-спостережний пункт російського батальйону.

Також українці завдали артилерійських ударів по пункту розгортання мінометної батареї та батареї реактивних систем залпового вогню противника в Миколаївському районі.