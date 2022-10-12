Яку піцу скуштувати у Львові. ТОП найкращих варіантів

Піца у Львові – те, що хочеться куштувати частіше, додаючи унікальні італійські смаколики до свого меню. Проте що ж обрати, коли звична Маргарита вже набридла, а про інші піци ви не знаєте майже нічого?

Що обрати до столу: найкращі варіанти піци

Якщо ви завжди губитесь в ресторанному меню, не знаючи, яку піцу обрати – тоді саме час звернути увагу на актуальні смаколики, створені руками шеф-кухаря.

Гавайська

Цю піцу можна назвати справжньою класикою, оскільки вона була винайдена чи не раніше за Карбонару та інші відомі нам назви. Таку різнобарвну та поживну страву створили не на Гаваях, а у США, де полюбляють незвичні комбінації та інгредієнти. Звісно, у складі – класична курка та її ніжно запечені шматочки, а ще – кубики консервованого, солодкого ананасу.

Студентська

Така піца актуальна не лише для студентів, а й безпосередньо для дітей, а ще – для працюючих людей, оскільки вона містить мікс поживних інгредієнтів, які насичують наш організм. У цьому варіанті ви спробуєте класичну шинку з мінімумом калорій, свіжі печериці, а ще – зерна кукурудзи, які ніжно похрумкують у роті.

Грибна

Ніжні та соковиті, трикутнички доповнюються за допомогою таких інгредієнтів, як гриби. Цікаво, що куштувати її можна у будь-якому сезоні, адже для створення використовуються універсальні варіанти – свіжі печериці, а також консервовані, хрумкі опеньки. А у поєднанні з грибним соусом страва стає справді неперевершеною.

Гостра

Поціновувачам гострих, палких смаків, варто обирати відповідні страви. Наприклад, піцу, що складається з міксу м’ясних шматочків, де домінує гостре салямі чорізо, а також зі свіжих грибів. Проте саме завдяки перцю чілі й табаско створюється гострий посмак, який приємно пощипує кінчик язика й допомагає підігріти кров.

Леонардо

Піца, для створення якої використовувався образ або легендарного митця, або відомого черепашки-ніндзя. Проте це не заважає їй бути фантастично смачною, адже до складу входять прості й поживні інгредієнти – свіжі печериці з помідорами, а ще італійське салямі. А щоб страва справді смакувала, для цього використовується соус Неаполітано.

Доставка піци у Львові від Суші-Гоу

А якщо ви хочете скуштувати усі наведені вище варіанти піци – тоді саме час звернути увагу на ресторан під назвою Суші-Гоу.

Заклад пропонує широке меню, де можна знайти кілька десятків варіантів італійських коржиків на тонкому тісті, якими можна сміливо ласувати як великим, так і малим. Адже вони створюються зі свіжих, перевірених інгредієнтів, й пасують до будь-якого столу – звичного або святкового.

У ресторану є власна доставка, де працюють досвідчені кур’єри, а тому у межах міста ви зможете отримати свої пакуночки протягом 29 хвилин з моменту замовлення. А от якщо ви хочете попоїсти у області – тоді доведеться зачекати 59 хвилин.

А акції, знижки, святкові та тижневі пропозиції – ваша можливість економити, й при цьому скуштувати усе смачне меню, яке постійно оновлюється!

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