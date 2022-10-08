ЗСУ вже ліквідували в Україні понад 62 тисячі російських військових

Протягом 7 жовтня ЗСУ знищили ще 380 російських окупантів, 6 танків та 12 безпілотників. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 8 жовтня втрати ворога становлять:

особового складу ‒ близько 62 060 осіб ліквідовано (+380)

танків ‒ 2472 одиниць (+6)

бойових броньованих машин ‒ 5111 одиниці (+18)

артилерійських систем – 1459 одиниць (+4)

РСЗВ – 345 одиниць (+1)

засоби ППО ‒ 180 одиниць (+3)

літаків – 266 одиниць (+0)

гелікоптерів – 234 одиниці (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1079 одиниць (+12)

крилаті ракети ‒ 246 одиниць (+0)

кораблі /катери ‒ 15 одиниць (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 3875 одиниці (+13)

спеціальна техніка ‒ 136 одиниць (+1).

Найбільших втрат минулої доби окупанти зазнали на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.

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