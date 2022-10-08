ЗСУ вже ліквідували в Україні понад 62 тисячі російських військових

Протягом 7 жовтня ЗСУ знищили ще 380 російських окупантів, 6 танків та 12 безпілотників. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.
Із 24 лютого до ранку 8 жовтня втрати ворога становлять:
особового складу ‒ близько 62 060 осіб ліквідовано (+380)
танків ‒ 2472 одиниць (+6)
бойових броньованих машин ‒ 5111 одиниці (+18)
артилерійських систем – 1459 одиниць (+4)
РСЗВ – 345 одиниць (+1)
засоби ППО ‒ 180 одиниць (+3)
літаків – 266 одиниць (+0)
гелікоптерів – 234 одиниці (+1)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1079 одиниць (+12)
крилаті ракети ‒ 246 одиниць (+0)
кораблі /катери ‒ 15 одиниць (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 3875 одиниці (+13)
спеціальна техніка ‒ 136 одиниць (+1).
Найбільших втрат минулої доби окупанти зазнали на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках
Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.
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Андрій Котенський