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Від рук російських військових загинуло ще троє українських дітей

Андрій Котенський

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Станом на ранок суботи, 8 жовтня, російські військові вбили 421 дитину в Україні, ще щонайменше 790 – зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 405, Харківській – 252, Київській – 116, Миколаївській – 75, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Запорізькій – 54, Дніпропетровській – 30.

6 жовтня в с. Підгірне Василівського району Запорізької області підірвалися на міні двоє дітей віком 5 та 10 років. Від отриманих травм діти померли.

7 жовтня внаслідок тяжкого поранення в лікарні м. Курахове Донецької області померла 16-річна дівчинка.

7 жовтня внаслідок обстрілу ворогом с. Кирпотине Комишуваської ОТГ Запорізької області травмовано 1-річну дитину.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2608 закладів освіти. З них 313 зруйновано повністю.

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