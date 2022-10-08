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Росіяни розміщувати військових та техніку в окупованих школах

Андрій Котенський

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На Херсонщині окупанти розміщують військову техніку та особовий склад у школах, де триває навчальний процес, повідомляє Центр національного спротиву.

Окремі школи проходять по «офіційних» документах окупантів, як ті, де триває навчальних процес. В них тих учнів, чиїх батьків змусили віддати дітей під навчання по російській програмі, дійсно виводять на заняття. В той же час, в цих установах розміщені російські військові підрозділи та техніка. Такі випадки спостерігаються в Голій Пристані.

Таким чином, росіяни цинічно використовують дітей як «живий щит». Вітак Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ евакуюватись з ТОТ на момент операції зі звільнення регіону.

Це вже не перший випадок розміщення російських військових в цивільних закладах на ТОТ. Раніше ЦНС також повідомляв, що окупанти збергіють в школах зброю.

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