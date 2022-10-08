ОСТАННІ НОВИНИ

На Росії призначили нового командувача силами окупантів в Україні

Андрій Котенський

|

У суботу, 8 жовтня, міноборони Росії призначило генерала Сергія Суровікіна новим командувачем окупаційних військ в Україні. Про це заявили в міністерстві оборони РФ, повідомляяє Слово і Діло.

«Рішенням міністра оборони командувачем Об’єднаного угрупування військ у районі проведення СВО призначено генерала армії Сергія Суровікін», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що наприкінці червня цього року Суровікін став командувачем південного угруповання російських військ в Україні, яке здійснювало наступ у Золотому та Гірському, що на Луганщині. Суровікін до того був командувачем російського угруповання у Сирії.

Варто також зауважити, що у березні цього року Офіс генпрокурора України оголосив підозру Суровікіну у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України, а також у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни.

Також відомо, що 24 вересня генерала-полковника Михайла Мізінцева, який керував облогою Маріуполя, призначили на посаду заступника міністра оборони РФ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам
Андрій Котенський
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам

У той час, коли ЗСУ активно тиснуть ворога на всіх фронтах, медичні заклади країни відчувають зростаючу потребу у донорс...

Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

всі статті
Львівський портал