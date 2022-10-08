На Росії призначили нового командувача силами окупантів в Україні

У суботу, 8 жовтня, міноборони Росії призначило генерала Сергія Суровікіна новим командувачем окупаційних військ в Україні. Про це заявили в міністерстві оборони РФ, повідомляяє Слово і Діло.

«Рішенням міністра оборони командувачем Об’єднаного угрупування військ у районі проведення СВО призначено генерала армії Сергія Суровікін», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що наприкінці червня цього року Суровікін став командувачем південного угруповання російських військ в Україні, яке здійснювало наступ у Золотому та Гірському, що на Луганщині. Суровікін до того був командувачем російського угруповання у Сирії.

Варто також зауважити, що у березні цього року Офіс генпрокурора України оголосив підозру Суровікіну у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України, а також у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни.

Також відомо, що 24 вересня генерала-полковника Михайла Мізінцева, який керував облогою Маріуполя, призначили на посаду заступника міністра оборони РФ.

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