На Бахмутському напрямку жорсткі бої, – Зеленський

Україна продовжує процес деокупації і утримує позиції на Донбасі, зокрема на Бахмутському напрямку, де зараз дуже жорсткі бої. Про це під час вечірнього відеозвернення повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, цієї доби продовжився рух наших військових, Служби безпеки України, Нацгвардії та всіх, хто бере участь у активних діях – у діях на сході, в діях на півдні нашої держави.

«Ми тримаємо позиції на Донбасі, зокрема на Бахмутському напрямку, де зараз дуже-дуже складно, дуже жорсткі бої. Хочу сьогодні знову відзначити наших воїнів з 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» за мужність, за стійкість саме на цьому напрямку. Дякую усім нашим зенітникам та кожному, хто залучений до протиповітряної оборони України», – повідомив він.

За словами гаранта, Україна робить все можливе, щоб захистити українське небо.

«Це один із найвищих пріоритетів для наших дипломатів – прискорювати рішення партнерів щодо надання Україні сучасних та ефективних систем ППО, достатньої їх кількості», – наголосив Президент України.

Під час вечірнього звернення Зеленський також згадав про спекотну ситуацію у Криму і запевнив, що невдовзі на півострові, як і у всіх окупованих містах, замайорить український прапор.

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