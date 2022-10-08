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«Ми тут м’ясо». СБУ оприлюднила чергове перехоплення розмов росіян

Андрій Котенський

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Російські окупанти економлять боєкомплекти, а їхні коригувальники наводять вогонь по своїх. Про це йдеться у телефонній розмові, яку оприлюднила Служба безпеки України.

«С каждым днем все хуже, хуже, людей меньше, меньше. Тебе дают ББК меньше и меньше. Раньше стреляли по 10-ть, по 20-ть. Сейчас – 3-4 ракетки», – описує своїй дружині ситуацію на фронті рашист.

Він каже, що росіяни намагаються перехопити ініціативу на полі бою, але ЗСУ не дають цього зробити і просто «пачками» нищать загарбників. А їхні власні коригувальники, сидячи в тилу, часто б’ють по своїх, тоді як ЗСУ працюють по позиціях ворога дуже влучно.

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