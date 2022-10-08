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Лікарні окупованої Херсонщини переповнені пораненими російськими солдатами

Андрій Котенський

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Місцеві лікарні в тимчасово окупованих районах Херсонської області не можуть впоратися з потоком поранених окупантів, повідомляє генштаб ЗСУ.

Через те, що у окупованих лікарнях вже немає місця, поранених російських військових починають завозити до дитячих лікарень

«Підтверджено прибуття до дитячої клінічної лікарні в місті Лисичанськ Луганської області до тридцяти поранених загарбників. До вказаного закладу направлено додатковий медперсонал», – йдеться у повідомленні.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Білогорівка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Красногорівка та Терни.

Авіація Сил оборони завдала сім точних ударів по зенітних ракетних комплексах противника.

Окрім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА «Орлан».

Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили вісім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами та десять інших важливих об’єктів.

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