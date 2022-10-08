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Якої погоди чекати на Львівщині у найближчі дні

Андрій Котенський

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У неділю, 9 жовтня, у західних і північних областях України пройде невеликий дощ, на решті території України буде здебільшого без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура найближчої ночі 4-9°, на півдні до 12°; вдень 12-18°, в південній частині до 20° тепла.

За даними Sinoptik, з недільного ранку до самого вечора у Львові небо буде вкрите хмарами. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується. Повітря прогріється до 15° тепла.

На початку тижня на Львівщині очікується ясна, або хмарна із проясненнями погода, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 3° до 16° тепла, в залежності від часу доби.

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