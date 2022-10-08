103 бригаді ТрО передали безпілотники «Валькірії

Військовослужбовці 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони отримали від команди «Армія SOS» та Благодійного фонду Сергія Притули безпілотні авіаційні комплекси «Валькірії». Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.

«Валькірія» – український комплекс, призначений для моніторингу, повітряної розвідки, відеоспостереження та коригування артилерійського вогню. Його особливістю є велика дальність польоту та стійкий зв’язок із операторами.

Такі характеристики дозволяють проводити розвідку на великі відстані вглиб позицій противника, виявляти цілі та коригувати артилерійський вогонь з великою точністю.

«Сьогодні успіх бойових дій залежить від точності даних про позиції ворога, переміщення техніки та особового складу, розташування командних пунктів, логістичних вузлів та складів. Той, хто бачить дальше і точніше, може швидше передавати інформацію, і, відповідно, здобуває перевагу в бою. Тож тепер ворог не зможе укритись від пильних очей наших розвідників навіть у себе в тилу», – переконані у 103-й бригаді.

Для того, щоб управляти «Валькіріями», захисники бригади пройшли спеціальні навчання операторів. Наявність таких комплексів в бригаді суттєво посилить розвідувальні можливості бригади, щоб у взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ знешкоджувати противника.

103-тя окрема бригада Сил територіальної оборони Регіонального управління Сил ТрО із Львівщини з квітня 2022 року виконує бойове завдання по обороні держави від агресора на території Донецької області. Військовослужбовці бригади утримують визначену лінію оборони, не даючи можливості окупантам проводити наступ. Бійці бригади звільнили та взяли під контроль ряд населених пунктів Донецької області. Сьогодні бригада продовжує звільняти Україну від російських загарбників.

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