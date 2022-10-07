Україна визнала Курильські острова територією Японії, яку окупувала Росія

Україна визнала Курильські острови територією Японії, яку окупувала Росія та закликала світ звільняти від російської окупації всі землі, які РФ намагається незаконно залишити за собою. Про це під час вечірнього відеозвернення повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні я підписав відповідний указ. Є відповідна заява Верховної Ради України. І ми закликаємо всіх у світі ухвалити аналогічні рішення. Росія не має жодного права на ці території. Всі у світі це добре знають. І треба нарешті діяти. Треба звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою», – закликав Володимир Зеленський.

Президент України переконаний, що лише так можна повернути повну силу міжнародному праву, який порушила Росія.

«Статут ООН і весь комплекс договорів і конвенцій, на яких базується міжнародний правопорядок, працюватимуть лише тоді, коли окупанти програватимуть, а народи світу будуть захищені від будь-яких окупацій», – переконаний президент.

За його словами, цією війною проти України, проти міжнародного правопорядку, проти наших людей Росія поставила себе в умови, коли це тепер лише питання часу – реальне звільнення всього, що колись було захоплено й перебуває нині під контролем Кремля.

«Агресор повинен програти. Так і буде. Щоб такі війни більше не повторювались і щоб мир був дійсно довгостроковим. Нічого не має залишитися загарбникам», – заявив Володимир Зеленський.

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