ОСТАННІ НОВИНИ

На Сахарова через ремонт водогону можливі обмеження руху

Андрій Котенський

|

На вулиці Сахарова «Львівводоканал» проводить заміну 170 м аварійного міжквартального трубопроводу. З наступного тижня можливі обмеження руху транспорту на відрізку вул. Сахарова, 25-29, повідомляє пресслужба Львівської мерії.

За даними ЛМКП «Львівводоканал», роботи триватимуть до 19 жовтня.

«Заміна цього трубопроводу вимагає перетину дорожнього полотна. Для того, щоб повністю не перекривати рух автомобілів, роботи виконуємо у два етапи і дорогу перекриватимемо частинами. Спочатку одну частину розкопаємо, проведемо заміну водопроводу, все загорнемо, а тоді в роботу візьмемо другу частину дороги. Досі роботи тривали вздовж тротуару, а з наступного тижня плануємо розпочати заміну трубопроводу на дорозі», – повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

На подачу води до прилеглих будинків ремонтні роботи не впливають. Можливі ситуативні обмеження руху.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам
Андрій Котенський
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам

У той час, коли ЗСУ активно тиснуть ворога на всіх фронтах, медичні заклади країни відчувають зростаючу потребу у донорс...

Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

всі статті
Львівський портал