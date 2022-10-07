На Сахарова через ремонт водогону можливі обмеження руху

На вулиці Сахарова «Львівводоканал» проводить заміну 170 м аварійного міжквартального трубопроводу. З наступного тижня можливі обмеження руху транспорту на відрізку вул. Сахарова, 25-29, повідомляє пресслужба Львівської мерії.

За даними ЛМКП «Львівводоканал», роботи триватимуть до 19 жовтня.

«Заміна цього трубопроводу вимагає перетину дорожнього полотна. Для того, щоб повністю не перекривати рух автомобілів, роботи виконуємо у два етапи і дорогу перекриватимемо частинами. Спочатку одну частину розкопаємо, проведемо заміну водопроводу, все загорнемо, а тоді в роботу візьмемо другу частину дороги. Досі роботи тривали вздовж тротуару, а з наступного тижня плануємо розпочати заміну трубопроводу на дорозі», – повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

На подачу води до прилеглих будинків ремонтні роботи не впливають. Можливі ситуативні обмеження руху.

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