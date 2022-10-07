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МВФ надасть Україні додаткові 1,3 млрд доларів

Андрій Котенський

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Виконавча рада Міжнародного Валютного Фонду погодила Україні додаткові 1,3 млрд доларів. Це означає, що загальне фінансування від Фонду від початку війни складе 2,7 млрд доларів. Про це повідомив прем’єр-міністр Україн Денис Шмигаль.

Отриманий транш буде направлений на підтримку нашої обороноздатності, виплати пенсій та соціальних програм, а також для посилання стійкості нашої економіки.

«Загалом від початку повномасштабної війни міжнародні партнери України надали нам близько 20 млрд доларів. Завдяки цим коштам ми розуміємо, як зможемо фінансувати всі необхідні видатки цього року. Дякуємо союзникам, які допомагають нам вистояти у боротьбі за незалежність і свободу України. Цінуємо таку підтримку та працюємо над її розширенням», – повідомив Денис Шмигаль.

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