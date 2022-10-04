ЗСУ відбили атаки поблизу семи населених пунктів, – Генштаб

У понеділок, 3 жовтня, російські окупанти завдали 3 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, від ворожих ударів постраждало більш ніж 20 населених пунктів. Зокрема Білогорівка, Зайцеве, Мар’їнка та Бахмут.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків та артилерійських систем різних типів:

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча і Дворічна;

на Краматорському напрямку – Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка. Також здійснював мінування на маршрутах можливого висування підрозділів Сил оборони;

на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Майорськ, Зайцеве, Яковлівка;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Мар’їнка, Новоукраїнка, Новомихайлівка, Суха Балка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них – Новояковлівка, Гуляйпільське, Новосілка, Новопіль, Залізничне та Богоявленка.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Майорськ, Спірне, Озерянівка, Бахмутське, Кам’янка та Тернові Поди.