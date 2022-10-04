Віталій Шабунін: «Голова ВС Всеволод Князяв зобов’язаний відрахувати Богдана Львова з посади судді прямо зараз»

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін про скандал із відставкою голови Касаційного господарського суду Верховного Суду України Богдана Львова, який протягом 23 років є громадянином Росії:

«Як ви знаєте, більшість суддів касаційного господарського суду врятувала від звільнення свого шефа – громадянина рф Богдана Львова. 18 проголосували проти його звільнення, ще 3 тупо не прийшли. Для звільнення забракло одного голосу.

Моя порада суддям, які підтримали звільнення, – зафіксуйте свою позицію публічно. Це дасть шанс очистити ваш суд без його повного перезавантаження.

Очевидно, що більшість пацюків збрешуть, що вони з вами, проте вирахувати зрадників (маючи вашу позицю) – вирішувана задача.

Тим більше, сподіваюся, що СБУ нарешті спроможеться виявити решту російських громадян в нашому Верховному Суді. Частина захисників Львова будуть з паспортами рф.

Що далі?

П. 2 ч. 7 ст. 126 Конституції України: «Повноваження судді припиняються у разі … набуття суддею громадянства іншої держави». Все дуже однозначно, правда?

Голова Верховного Суду (ВС) Всеволод Князяв зобов’язаний відрахувати Богдана Львова з посади судді прямо зараз.

Не лише тому, що так вимагає Конституція, а й тому, що це єдиний спосіб врятувати лишки суспільної легітимності Верховного Суду.

Я думаю, що Зеленський (даючи Князєву шанс) почекає ще кілька днів, а потім просто забере в Богдана Львова громадянство України.

Але якщо дійде до цього, то чи треба нам Верховний Суд, який: 1) не спроможний виконати пряму норму Конституції, 2) судді і Голова якого захищають громадянина країни-вбивці на чолі господарського судочинства України.

Відповідь очевидна – ні, такий Верховний Суд нам не треба.

Тож в мене прохання до Голови Верховного Суду: будь ласка, не доводьте до цього – звільніть Львова якнайшвидше, от прямо сьогодні.

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