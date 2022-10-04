В Україні жертвами росіян стали понад 1200 дітей

Станом на ранок вівторка, 4 жовтня, російські військові вбили 418 дітей в Україні, ще щонайменше 786 – зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 404, Харківській – 251, Київській – 116, Миколаївській – 75, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Запорізькій – 50, Дніпропетровській – 30.

Під час фіксації злочинів, вчинених на території Харківської області, стало відомо про загибель 19 вересня в результаті обстрілу ворогом міста Куп’янськ 16-річного хлопця.

Також стало відомо, що в травні внаслідок детонації міни, на яку наїхав автомобіль з пасажирами, які намагалися евакуюватися з Куп’янська Харківської області, загинуло 5 людей, серед яких 17-річний хлопець.

3 жовтня окупанти обстріляли села Мар’янське Дніпропетровської області. Поранено 14-річну дівчину.

2 жовтня внаслідок артобстрілу військами РФ села Пречистівка Донецької області отримав мінно-вибухову травму 12-річний хлопчик.

За даними правоохоронців, щонайменше 2 562 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 295 з них зруйнований повністю.