У Чернівцях досі шукають педофіла, що розстріляв поліцейських

У Чернівцях під час виконання службових обов’язків загинула 22-річна патрульна, молодша лейтенантка поліції Таїсія Татарин.

Екіпаж Таїсії Татарин та Олександра Гуцула прибув на виклик про розбещення неповнолітніх. Заявниця повідомила, що біля школи невідомий чоловік показує статеві органи дітям. Патрульні розшукали порушника, виявилось, що чоловік мав з собою зброю та раптово здійснив ряд пострілів по інспекторах.

Поліцейська отримала смертельне вогнепальне поранення, її напарника шпиталізували до лікарні.

Таїсія прийшла у лави патрульної поліції в серпні 2020-го, щоб служити та захищати. У пам’яті всіх, хто її знав і працював разом з нею, Таїсія назавжди залишиться принциповою та чуйною колегою, яка вірно та самовіддано служила Батьківщині та українському народу.

Пошуки злочинця тривають.

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