Росія залучає до війни в Україні росгвардійців з Сибіру

У російського командування надалі з’являються проблеми з власними підрозділами. Окупанти кидають позиції, відмовляються від завдань, пиячать та порушують дисципліну. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

За наявною інформацією, підрозділи нещодавно сформованого та переміщеного на територію України 3 армійського корпусу не в змозі ефективно виконувати завдання за призначенням.

Застаріле і непридатне до використання озброєння та військова техніка, самовільне залишення позицій та відмови від виконання бойових завдань особовим складом, вживання алкогольних напоїв, систематичні порушення військової дисципліни є основними причинами деморалізації військовослужбовців підрозділів зазначеного з’єднання противника.

У місті Твер, через відсутність викладацького складу та технічних спеціалістів, які залучені до війни в Україні, у військовій академії повітрянокосмічної оборони призупинено навчання на окремих курсах.

За наявною інформацією, військовим керівництвом армії РФ було прийнято рішення про переміщення в район ведення бойових дій підрозділів військ Росгвардії, що базуються в адміністративних межах сибірського військового округу та контингенту російських військ в Сирії.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари. Підтверджено ураження 3 опорних пунктів, 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два БпЛА ворога.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 2 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади з боєприпасами, об’єкт протиповітряної оборони, а також 5 інших важливих об’єктів противника.