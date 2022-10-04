Обстріл Харкова: загинула жінка

Російські окупанти атакували два райони Харкова. Унаслідок обстрілів загинула жінка. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Так, у вівторок, 4 жовтня, під обстріл потрапили Холодногірський та Новобаварський райони Харкова. Росіяни поцілили у промисловий та інфраструктурний об’єкти.

За даними голови ОВА Олега Синєгубова, у Новобаварському районі унаслідок ракетного удару загинула 46-річна жінка. Окупанти пошкодили критичну інфраструктуру. Там виникла пожежа, наразі вона локалізована.