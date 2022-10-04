ОСТАННІ НОВИНИ

Обстріл Харкова: загинула жінка

Анастасія Диняк

|

Російські окупанти атакували два райони Харкова. Унаслідок обстрілів загинула жінка. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Так, у вівторок, 4 жовтня, під обстріл потрапили Холодногірський та Новобаварський райони Харкова. Росіяни поцілили у промисловий та інфраструктурний об’єкти.

За даними голови ОВА Олега Синєгубова, у Новобаварському районі унаслідок ракетного удару загинула 46-річна жінка. Окупанти пошкодили критичну інфраструктуру. Там виникла пожежа, наразі вона локалізована.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати
Анастасія ДИНЯК
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати

Після низки скандалів, коли відомих львівських активістів та волонтерів звинуватили у розкраданні гуманітарної допомоги ...

всі статті
Львівський портал