«Дударик» із друзями запрошують на благодійний концерт для 24 ОМБР

У театрі Марії Заньковецької відбудеться два концерти капели «Дударик» та їхніх друзів на яких збиратимуть кошти на безпілотник для 24-тої окремої механізованої бригади імені короля Данила.

У концертах візьмуть участь: Соломія Чубай, Олег Онещак, Марія Онещак, Наталя Рибка-Пархоменко, Микола Береза, Олександра Люта, Юрій Йосифович, Уляна Горбачевська, Віталій Боднар, Марія Онещак. Рок-оркестра, музики оркестру, Дударик-Forever.

У програмі найкраще з репертуару Дударика і гостей, поезія, пісні та імпровізації.

Концерти заплановані на 25 жовтня та 22 листопада у театрі Марії Заньковецької

Квитки доступні за посиланням kasa.in.ua

Усі кошти від продажу квитків буде скеровано на придбання безпілотника для 24 ОМБР.

Як відомо, Національна академічна хорова капела «Дударик» щоразу у кожному виступі підтверджує свій унікальний рівень. Як підтвердження цього – Національна премія ім. Тараса Шевченка, яка є найвищою урядовою нагородою в галузі культури, та інші численні нагороди.

Капела не тільки еталонно інтерпретує загальновизнані у світі класичні шедеври, але й формує унікальний український варіант їхнього прочитання – сповнений красою тембрів, вражає багатством динамічної палітри.

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