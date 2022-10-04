Автошкола у Києві відмовилась обслуговувати клієнта українською

У Києві журналіст Олег Твердь поскаржився на автошколу «АвтоМаг» за відмову обслуговувати його українською мовою. Про інцидент випусковий редактор сайту «Нова українська школа» і project-менеджер ГО «Смарт Освіта» повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Записався на курси з водіння в «Автошколі МАГ»(https://mag-avto.com.ua/). Виявляється, у них викладання тільки російською. На те, що я не хочу вчитися водінню російською, директорка (філії на Печерську – ред.) Ірина відповіла хамством: «Успішного навчання на мове».

Тому:

Де в Києві (щось поблизу м. Печерська в ідеалі) можна піти на курси з водіння українською? Скаргу про порушення прав споживача залишив на сайті Уповноваженого із захисту державної мови. Що ще можу зробити, аби в «Автошколі МАГ» зрозуміли, що так робити не варто?», – повідомив Олег Твердь.

Після розголосу у автошколі все ж перепросили за те, що відмовились проводити навчання українською мовою.

«Виношу у пост реакцію директора автошколи: «Шановний пане Олеже, побратими та друзі!!! До Вас звертаюсь я, директор Автошколи «АвтоМАГ» – Гнатюк Олег Миколайович, захисник Батьківщини! Зараз знаходжусь на передній лінії захисту Вітчизни! Приношу своє вибачення за даний прикрий інцендент, прошу не ганьбити вщент ім’я мого великого колективу, де ряд людей зараз безпосередньо зі мною поруч, а підприємство за скрутних обставин волонтерською допомогою підтримує ЗСУ та наближує час нашої перемоги. Ще раз перепрошую, Слава Україні!”

Телефонувала до мене Ірина – вона директорка філіалу школи на Печерську. Перепросила за свої слова. Щодо того, чи справді Ірини директорка. Я не знаю – це з її слів. Вона звʼязалась зі мною у вайбері після того, як я залишив заявку на сайті. Також до мене написала менеджерка іншого філіалу школи, перепросила за свою колегу і запропонувала навчатись у неї – писала українською», – додав Олег Твердь.

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