В Туреччині звільнені з полону захисники «Азовсталі» зустрілися зі сім’ями

Звільнені з російського полону українські військові, які захищали маріупольську «Азовсталь», зустрілися зі своїми рідними. Про це повідомила перша леді Олена Зеленська у Facebook.

Так, сама Зеленська також зустрілася з українськими військовими, які після обміну залишаються в Стамбулі. Окрім того, рідні захисників нарешті побачилися з ними.

«Емоцій багато. Шлях до цієї миті був довгий і важкий. Нарешті вони змогли обійнятися», – зазначила перша леді.

Нагадаємо, п’ятеро українських бійців перебувають в Туреччині під гарантіями захисту президента Реджепа Ердогана. Там вони залишатимуться до кінця війни.

Зокрема йдеться про командира полку «Азов» Дениса Прокопенко «Редіс», заступника командира полку Святослава Паламара «Калину» та командира 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергія Волинського «Волину», Дениса Шлегу та Олега Хоменко.

Як відомо, у ніч на 22 вересня стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 військових. Дві сотні з них – це захисники маріупольської «Азовсталі», яких обміняли на одіозного Віктора Медведчука. Інших обміняли на 55 російських військовополонених.

У патронатній службі «Азова» повідомили, що звільнені з полону військові перебувають у шокуючому стані – майже всі 215 осіб мають крайній ступінь анорексії. Усім зараз надають належну медичну допомогу, багато хто вже перебуває на лікуванні та відновленні.

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