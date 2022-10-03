В Одесі СБУ затримала ще одного російського агента

Служба безпеки України затримала агента російських спецслужб, який збирав інформацію щодо переміщення українських військ на території Одеси. Про це повідомили в СБУ.

Так, мешканець Одеси з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України передавав спецслужбам ворога інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону.

Також він збирав установчі дані та фотографії українських захисників. Ці матеріали окупанти планували використати для проведення диверсій та інформаційно-психологічних операцій проти українських захисників.

Окрім того, російські окупанти намагались дізнатися координати місць базування особового складу, військової техніки та озброєнь ЗСУ для проведення ракетних ударів.

За даними СБУ, зрадник мав активну прокремлівську позицію, яку він неодноразово демонстрував серед оточуючих та у соцмережах.

Для комунікації з ворогом чоловік використовував різні месенджери, зокрема й анонімний Телеграм-канал. Під час обшуку правоохоронці виявили мобільний телефон з доказами прихованого листування з представником спецслужб РФ.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує до восьми років за ґратами. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.