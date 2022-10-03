ОСТАННІ НОВИНИ

В Одесі СБУ затримала ще одного російського агента

Анастасія Диняк

|

Служба безпеки України затримала агента російських спецслужб, який збирав інформацію щодо переміщення українських військ на території Одеси. Про це повідомили в СБУ.

Так, мешканець Одеси з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України передавав спецслужбам ворога інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону.

Також він збирав установчі дані та фотографії українських захисників. Ці матеріали окупанти планували використати для проведення диверсій та інформаційно-психологічних операцій проти українських захисників.

Окрім того, російські окупанти намагались дізнатися координати місць базування особового складу, військової техніки та озброєнь ЗСУ для проведення ракетних ударів.

За даними СБУ, зрадник мав активну прокремлівську позицію, яку він неодноразово демонстрував серед оточуючих та у соцмережах.

Для комунікації з ворогом чоловік використовував різні месенджери, зокрема й анонімний Телеграм-канал. Під час обшуку правоохоронці виявили мобільний телефон з доказами прихованого листування з представником спецслужб РФ.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує до восьми років за ґратами. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати
Анастасія ДИНЯК
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати

Після низки скандалів, коли відомих львівських активістів та волонтерів звинуватили у розкраданні гуманітарної допомоги ...

всі статті
Львівський портал