Окупанти випустили десять ракет по Запоріжжю: є постраждалі

Вночі 3 жовтня російські окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю – руйнувань зазнала інфраструктура міста. Про це повідомив у Телеграмі голова Запорізької ОВА Сергій Старух.

За словами посадовця, російські війська випустили по місту та ще двох селах району близько десяти ракет С300. Наразі відомо про одного постраждалого.

«Сьогодні вранці ворог завдав чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та по двох селах Запорізького району. Випущено близько десяти ракет С300. В обласному центрі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Наразі відомо щодо одного постраждалого, його ушпиталено», – йдеться в повідомленні.

Сергій Старух зазначив, що в обласному центрі руйнувань зазнав реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами.



Внаслідок атак по селах поблизу міста, постраждалих немає. За попередньою інформацією, ракети поцілили поза населених пунктів.

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