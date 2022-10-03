На війні загинув львівський журналіст

28 вересня під час виконання завдання у складі десантно-штурмового підрозділу загинув в бою з російськими окупантами начальник служби зв’язків з громадськістю 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України капітан Юрій Лелявський. Про це повідомили у пресслужбі Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Юрій – професійний журналіст. У 2014-2015 роках Юрій висвітлював тривожні події на сході України, за що був незаконно захоплений в полон.

Юрій обіймав посади начальника прес-служби та служби зв’язків з громадськістю 10 Гірсько- Штурмова Бригада та 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ.

З початку повнамасштабного вторгнення капітан Лелявський перебував на півдні країни, де вела бойові дії його війська частина.

«Він завжди працював на передньому краї, висвітлюючи хід ведення бойових дій, одним з перших заходив до звільнених від противника українських населених пунктів. Неодноразово Юрій здійснював зйомку бойової роботи десантно-штурмових, артилерійських, інженерно-саперних підрозділів, по декілька діб виконував завдання пліч-о-пліч з десантниками. За це його поважали в бригаді, а дані матеріали неодноразово були у вітчизняних та іноземних ЗМІ», – зазначили в Командуванні.