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Мешканцям звільнених територій виплачуватимуть по 2200 грн

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З наступного місяця мешканці щойно звільнених від окупанта територій отримуватимуть додаткову грошову допомогу в розмірі 2 200 грн. Про це повідомила віцепрем’єрка Ірина Верещук, передає прес-служба Мінінтеграції.

Верещук розповіла, яка допомога від держави і благодійників передбачена для мешканців  звільнених від окупантів міст та сіл. Це є гуманітарна допомога: продукти харчування, речі першої необхідності, засоби гігієни, теплий одяг на зиму, та фінансова підтримка.

«Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на усі актуальні види фінансової допомоги – і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни будуть отримувати ще одну додаткову допомогу – 2200 грн», – повідомила Ірина Верещук. 

В міністерстві нагадали, що наразі на звільнених від ворога Харківщині та Херсонщині триває пілотний проєкт. Громадяни, які фактично там мешкали на момент деокупації, через Укрпошту отримують разову грошову допомогу в сумі 1200 грн.

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