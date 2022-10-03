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Данило Мокрик: «Судді КГС не звільнили свого начальника – гордого власника громадянства РФ»

Андрій Котенський

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Журналіст-розслідувач Bihus.info Данило Мокрик про брак голосів для відставки голови Касаційного господарського суду Верховного Суду України Богдана Львова, який протягом 23 років є громадянином Росії:

«Судді Касаційного господарського суду (у складі Верховного Суду) не звільнили свого начальника, гордого власника громадянства РФ Богдана Львова.

Оптимісти можуть сказати: забракло лише одного-однісінького голосу, 21 голоси були «за»! Я ж зверну увагу, що цілих 18 проголосувало «проти».

І це – хороший wake-up call для тих, хто сподівався, що війна, геноцид, сотні вбитих дітей, Буча та Ізюм, героїзм та жертва ЗСУ та всіх наших захисників, – що все це трохи повітрить голови і серця навіть найбільш закінчено-безпринципних.

Ні. Автоматичних змін не буде.

Багато безпринципних так і залишаться безпринципними. Корупціонери залишаться корупціонерами. Мерзота залишатиметься мерзотою.

Вони можуть навіть розмахувати чеками та квитанціями про те, скільки вони задонейтили на ЗСУ, ніби такими собі сучасними індульгенціями. Але своєї суті вони цими папірцями не затулять.

Для них те все, через що зараз проходить Україна та український народ, не має значення. Значення має лише власний шкурняк.

І тому навіть після перемоги у війні українське суспільство чекає реально непочатий край роботи.

Про це нам сьогодні голосно заявили 18 суддів Касаційного господарського суду.

Що ж. Good to know»

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