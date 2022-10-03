Армія РФ продовжує вбивати українських дітей

Внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні постраждали щонайменше 1200 дітей: 416 загинули, ще 784 малюки дістали поранення різних ступенів важкості. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

Через повномасштабну збройну агресію РФ в Україні загинули 416 дітей (+4), поранення дістали 784 малюки (+0).

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 403, Харківській – 249, Київській – 116, Миколаївській – 75, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Запорізькій – 50, Дніпропетровській – 29.

Ці цифри не є остаточні, оскільки кількість жертв ще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на звільнених і тимчасово окупованих територіях.

Встановлено, що 30 вересня в Донецькій області загинула дитина внаслідок осколкового поранення.

Крім того, стало відомо, що ще 23 березня під час ворожих обстрілів Ізюмського району Харківщини загинули троє дітей віком від 13 до 14 років.

Своїми щоденними бомбардуваннями та обстрілами збройні сили РФ пошкодили 2562 заклади освіти, 295 із них зруйновані повністю.

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