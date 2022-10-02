ЗСУ вдарили по штабу окупантів у Бериславі

У суботу, 1 жовтня, у Бериславі Херсонської області українські військові знищили штаб окупантів, який вони облаштували у місцевому відділенні поліції. Про це під час національного телемарафону повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

«Вчора якраз у Бериславі була знищена будівля поліції, там перебували окупанти. Під завалами багато рашистів залишилось», – сказав він і додав, що російські загарбники, боячись ударів ЗСУ, тепер почали оселятись не в адмінбудівлях, а в лікарнях і приватних будинках мешканців.

В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ теж підтвердили «бавовну» у Бериславі і показали її результати:

Про втрати ворога після удару по їхньому місцю дислокації у Бериславі наразі ще не відомо.

Зауважимо, що місто Берислав розташоване на правому березі Дніпра за 60 км від Херсона. Фактично напроти нього – Каховська ГЕС.

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