Українські військові відбили 6 ворожих атак

На 221 добу війни російські окупаційні війська й надалі намагаються захопити всю Донецьку область, там тривають активні бої. ЗСУ відбили 6 атак та завдали ворогу втрат у техніці і живій силі. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу, опублікованому 2 жовтня.

Ворог і надалі зосереджує зусилля на спробах окупації Донецької області, утриманні захоплених територій, а також на зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Агресор обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та житлу мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

За минулу добу окупанти завдали 4 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України. Крім того, для ударів по об’єктах інфраструктури рашисти застосовують дрони іранського виробництва Shahed-136.

Минулої доби від ворожих ударів постраждало більш ніж 30 населених пунктів. Серед них – Білогорівка, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка, Водяне, Трудове, Богоявленка, Новоукраїнка, Оріхів, Залізничне, Іллінка, Нікополь, Благодатівка, Миколаїв, Очаків та Одеса.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На інших напрямках противник продовжив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Середина Буда, Фотовиж та Будки Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Вовчанськ та Гатище Харківської області;

на Краматорському напрямку – Григорівка, Білогорівка, Верхньокам’янське та Роздолівка;

на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Опитне, Яковлівка, Юр’ївка та Новоселівка;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка та Водяне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдав вогневого ураження в районах населених пунктів Новоукраїнка, Парасковіївка, Пречистівка, Павлівка, Нескучне, Шахтарське, Велика Новосілка, Новоандріївка, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Полтавка, Новопіль та Времівка.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони 28 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення.

Російські війська продовжують зазнавати втрат на українській землі в результаті ефективних дій Сил оборони. Підтверджено знищення складу боєприпасів після вогневого ураження 30 вересня в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області та поранення близько 50 осіб.

Триває часткова мобілізація, оголошена військово-політичним керівництвом РФ. Із 30 вересня військові частини противника, що базуються на тимчасово окупованій території Криму, приведені у бойову готовність «повна», проводять розосередження підрозділів. Відомо про формування на території півострова мотострілецької дивізії завдяки відмобілізованому чоловічому населенню АР Крим, Краснодарського краю та республіки Адигея.

Зафіксовано прибуття до пункту постійної дислокації 810 окремої бригади морської піхоти, що базується в місті Севастополь, близько 2000 відмобілізованих осіб.

«У місті Будьонновськ Ставропольського краю до 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії Південного військового округу за мобілізацією прибуло близько 5000 осіб. Відомо, що в пункті постійної дислокації частини розміщено близько 3000, решта – у наметовому містечку на полігоні Ніколо-Олександрівський. Із цим особовим складом розпочались заняття з бойової підготовки», – кажуть у Генштабі.

За добу українські військові відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Козача Лопань (Харківська область), Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Первомайське (Донецька область).

Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 29 ударів. Підтверджено ураження опорного пункту противника, 22 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, збито 2 безпілотники.

Українські ракетні війська і артилерія за добу уразили 8 командних пунктів, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Також у зону ураження потрапили 3 склади з боєприпасами та 2 зенітних ракетних комплекси С-300.

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