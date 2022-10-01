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Зеленський скасував осінній призов та відтермінував демобілізацію

Анастасія Диняк

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Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким, в Україні не буде осіннього призову. Також президент відтермінував звільнення строковиків у запас. Про це йдеться в указі президента №678/2022.

Так, новий указ вносить певні зміни у попередній указ президента від 29 грудня 2021 року № 687. Зокрема новий скасовує пункти, у яких йшлося про призов на строкову військову службу у жовтні – грудні 2022 року.

Окрім того, звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, яке мало пройти в жовтні – грудні 2022 року, відтермінували і воно відбудеться «не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації».

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