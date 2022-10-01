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У РФ кримінальною відповідальністю стане участь у війні, – Генштаб

Анастасія Диняк

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У Росії внесуть зміни у кримінальний кодекс – засуджених відправлятимуть на фронт в Україну. Про це йдеться в зведенні Генштабу.

Російське військове керівництво ретельно намагається приховати втрати особового складу у цій війні.

В той же час, політичне керівництво РФ продовжує пошук шляхів поповнення втрат у живій силі. Зокрема через узаконення залучення в’язнів до участі у війні. За наявною інформацією, на розгляд Держдуми Росії внесено законопроект про зміни у кримінальному кодексі РФ, в якому передбачається відбування покарання засуджених в районі ведення бойових дій.

На тимчасово захопленій території України російська окупаційна влада, грубо порушуючи правила ведення війни та права людини, активізувала заходи щодо примусової мобілізації чоловічого населення призовного віку для поповнення втрат російських військових частин.

Для своєчасного виконання мобілізаційних заходів та придушення спротиву місцевого населення до міст Бердянськ та Мелітополь прибули додаткові підрозділи Росгвардії.

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