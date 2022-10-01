У Криму пролунали вибухи на аеродромі «Бельбек»

В тимчасово окупованому Севастополі в Криму на аеродромі «Бельбек» пролунали вибухи та зайнялася пожежа. Про це пише Українська правда.

Так, у суботу, 1 жовтня, місцеві телеграм-канали та так званий «губернатор Севастополя» Михайло Развожаєв почали поширювати інформацію про пожежу на території аеродрому «Бельбек».

Російські окупанти зазначають, що нібито загорівся літак, який неправильно приземлився.

«Позаштатна ситуація на аеродромі Бельбек. За інформацією рятувальників, під час посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і загорівся. Зараз на місці працюють пожежні розрахунки», – зазначив Развожаєв.