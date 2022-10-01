Росіяни обстріляли багатоповерхівку в Миколаєві

Російські окупанти зруйнували два поверхи багатоповерхового будинку в Миколаєві. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
Так, у суботу, 1 жовтня, вночі ворог атакував Миколаїв. Російська ракета С-300 влучила у житловий будинок. Унаслідок удару зруйновані кварти на 4 та 5 поверхах.
Окрім того, пошкоджені автомобілі, які були припарковані поряд, а в навколишніх будинках повилітали вікна.
За словами мера, деякі жителі отримали легкі травми, загиблих немає.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Анастасія Диняк