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Росіяни обстріляли багатоповерхівку в Миколаєві

Анастасія Диняк

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Російські окупанти зруйнували два поверхи багатоповерхового будинку в Миколаєві. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Так, у суботу, 1 жовтня, вночі ворог атакував Миколаїв. Російська ракета С-300 влучила у житловий будинок. Унаслідок удару зруйновані кварти на 4 та 5 поверхах.

Окрім того, пошкоджені автомобілі, які були припарковані поряд, а в навколишніх будинках повилітали вікна.

За словами мера, деякі жителі отримали легкі травми, загиблих немає.

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